Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In Imbiss eingebrochen

Wiehl (ots)

In einen Imbiss an der Bielsteiner Straße sind Unbekannte in der Nacht zu Freitag (24./25. Februar) eingebrochen. Zwischen 22.00 und 09.15 Uhr konnten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster öffnen und so in die Geschäftsräume eindringen. Sie verschwanden im Anschluss mit Bargeld aus der Wechselgeldkasse. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

