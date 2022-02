Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auf Autobahnparkplatz Ladung gestohlen

Wiehl / Reichshof (ots)

Auf den Autobahnparkplätzen "Hömeler Feld" in Wiehl und "Hasbacher Höhe" in Reichshof sind in der Nacht zu Freitag (24./25. Februar) von drei Lastzügen die Planen aufgeschnitten worden; zumindest in zwei Fällen erbeuteten die Täter Waren vom Lkw. Die Taten dürften sich zwischen 20.30 Uhr am Donnerstag und 03.00 Uhr am Freitagmorgen ereignet haben. In einem Fall stahlen die Täter aus dem Laderaum etwa 50 Kartons mit Damenoberbekleidung; aus einem anderen Lkw fehlten Kartons mit Pipetten. Bei dem dritten Lkw konnte noch nicht ermittelt werden, ob die Täter etwas mitgenommen haben. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell