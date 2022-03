POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.03.2022

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.03.2022

Goslar

Goslar

- Gleitschirmflieger tödlich verunglückt

Am Mittwoch, 23.03.2022, um 16:54 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei durch einen Zeugen darüber alarmiert, dass ein Gleitschirmflieger in einem östlich des Herzberger Teiches gelegenen Waldstücks abgestürzt sei.

Vor Ort konnte durch den Notarzt jedoch nur der Tod des Mannes festgestellt werden. Bei der Bergung des aus der Region Gifhorn stammenden 63-jährigen Mannes unterstützte die Höhenrettung der Bergwacht und der Feuerwehr.

Die genaue Ursache des Absturzes ist bisher nicht bekannt. Diese zu klären ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Goslar in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig aufgenommen hat.

Erste Ergebnisse hierzu sind nicht vor Mitte der kommenden Woche zu erwarten.

- Sachbeschädigungen in der Altstadt

In der Zeit von Donnerstag, 17.03.2022, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 20.03.2022, 07:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Täter drei in der Domstraße ordnungsgemäß abgestellte Pkw. Hierbei zerstach dieser mehrere Reifen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

