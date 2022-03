Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.03.2022

Seesen

- Geschwindigkeitsüberwachungen

Am Dienstag, 22.03.2022, wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Lautenthaler Straße im Bereich eines Kindergartens durchgeführt. Hierbei wurden in der Zeit von 08:30 bis 13:00 Uhr insgesamt 38 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Zwei Verkehrsteilnehmer müssen dabei mit einem Fahrverbot rechnen. Trauriger Höhepunkt war eine festgestellte Geschwindigkeit von 78 Kilometern pro Stunde im Tempo 30-Bereich.

Die Polizei Goslar wird auch weiterhin einen Schwerpunkt auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit legen und weitere Kontrollen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durchführen.

Goslar

- Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Freitag, 18.03.2022, gegen 18:10 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit seinem Pkw beim Rückwärtsfahren auf der Bromberger Straße gegen den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden braunen Passat eines 32-jährigen Goslarers. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Noch vor Eintreffen der Polizei gab sich gegenüber dem 32-Jährigen ein Zeuge zu erkennen, welcher im Nachhinein leider nicht vor Ort angetroffen und befragt werden konnte.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Verkehrsunfallflucht in Jürgenohl

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit von Freitag, 18.03.2022, 18:00 Uhr, bis Samstag, 19.03.2022, 09:00 Uhr, vermutlich mit seinem Pkw die Robert-Koch-Straße in Fahrtrichtung Lilienthalstraße. Aus ungeklärter Ursache stieß dieser in den am rechten Fahrbahnrand, in Höhe Pestalozzistraße, abgestellten grauen Skoda einer Goslarerin und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Dabei wurde das Heck des Skoda erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

