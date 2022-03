Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 22.03.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Montag, 21.03.2022, gegen 11.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bismarckstraße (zwischen Baderstraße und Rosenstraße) in Seesen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, wobei beide Beteiligte jeweils einen anderen Unfallhergang schilderten. Einer der Beteiligten schilderte, dass der andere Verkehrsteilnehmer auf das Heck seines Fahrzeuges aufgefahren sei. Aus Sicht des anderen Verkehrsteilnehmers habe der verursachende Verkehrsteilnehmer zurückgesetzt, so dass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen ist. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

