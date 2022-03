POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.03.2022

Goslar (ots) - Einbruch in Baustellencontainer / Langelsheim Im Zeitraum v. Do., 17.03.22, 16.00 Uhr, bis Mo., 21.03.22, 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf ein Baustellengelände an der K 73, Verlängerung Seesener, ein. Hierzu wurde das Kettenschloß der Metalllumzäunung vermutl. aufgeflext. Anschließend wurden 3 Metallcontainer aufgebrochen, hierzu teilweise auch aufgeflext. Weiterhin wurde versucht, ...

