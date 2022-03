POL-HST: LKW-Fahrer verunfallt bei Ribnitz-Damgarten

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - Gestern (07.03.2022) und heute (08.03.2022) ereigneten sich im Landkreis-Vorpommern-Rügen mehrere Verkehrsunfälle. Am 07.03.2022 gegen 07:00 Uhr kam eine 21-jährige Deutsche mit ihrem PKW VW in der Sundischen Straße in Barth von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau aus Barth, die unverletzt blieb, vor dem Fahrtantritt die ...

