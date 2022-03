Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.03.2022

Goslar (ots)

Goslar

- unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Ein 41-jähriger Goslarer befuhr am Montag, 21.03.2022, gegen 18:00 Uhr, mit seinem schwarzen Opel die Schützenallee in Richtung Reiseckenweg. Beim Abbiegen in den Reiseckenweg scherte der Goslarer zu weit aus und stieß gegen einen im Reiseckenweg verkehrsbedingt stehenden schwarzen Fiat einer 45-jährigen Frau aus Goslar. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille, sodass im weiteren Verlauf eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt.

- versuchter Einbruch in Gebäudekomplex

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Freitag, 18.02.2022, 14:30 Uhr, bis Montag, 21.03.2022, 14:30 Uhr, gewaltsam in ein Gebäude im Nahbereich eines Fitnessstudios in der Straße Im Schleeke einzudringen. In das Innere gelangte der Täter jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Samstag, 19.03.2022,15 Uhr, bis Montag, 21.03.2022, 12:00 Uhr, zerkratzte ein bisher unbekannter Täter einen in der Robert-Koch-Straße ordnungsgemäß abgestellten roten Mazda, welcher dadurch an der linken Seite beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390.

i.A. Brych, PK

