Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Tankstellengelände

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Samstag, 05. März 2022, gegen 23.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Werne mit seinem Pkw Daimler Benz der A-Klasse die Hammer Straße in östliche Richtung. In Höhe der Aral-Tankstelle auf der Hammer Straße beabsichtigte er nach links auf das Tankstellengelände zu fahren. Zeugen beobachteten, dass er mit hoher Geschwindigkeit fuhr und beim Abbiegen den Bordstein touchierte. Im weiteren Verlauf der Fahrt fuhr der 19-Jährige frontal in einen Daimler Benz der E-Klasse, der vor einer Zapfsäule zum Tanken abgestellt war. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Fahrzeug, ein BMW, beschädigt. Nach dem Aufprall setzte der 19-Jährige sein Fahrzeug rückwärts und wollte von der Unfallstelle flüchten. Er wurde durch aufmerksame Zeugen zunächst an seinem Vorhaben gehindert. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Zeugen, wodurch eine Person leicht im Gesicht verletzt wurde, gelang ihm fußläufig die Flucht. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der unfallflüchtige 19-Jährige durch die Polizei gestellt und einer Polizeiwache zugeführt werden. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auf dem Tankstellengelände hatte es zunächst geheißen, dass durch den Verkehrsunfall eine Zapfsäule beschädigt sei. Dies konnte nicht bestätigt werden. Beide Daimler Benz waren so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle geschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 19000 Euro geschätzt. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell