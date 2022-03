Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Heideweg sind am Freitagmittag (4. März) drei aus Hamm stammende Personen leicht verletzt worden. Eine 23-jährige BMW-Fahrerin war dort gegen 12.50 Uhr in Richtung Werler Straße unterwegs. In Höhe der Haus Nummer 64 kam es zum Zusammenstoß mit dem Mitsubishi eines 65-Jährigen. Dieser hatte sich zuvor auf dem Heideweg in Richtung Nordosten bewegt und fuhr gerade an einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Auto vorbei. Der Mitsubishifahrer sowie seine 65-jährige Beifahrerin wurden in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert, von wo sie nach ambulanter Versorgung entlassen werden konnten. Die BMW-Fahrerin begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Heideweg zwischen den Einmündungen zur Pilsheide und der Albert-Einstein-Straße gesperrt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 13000 Euro geschätzt. Ausgelaufene Schmierstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut.(es)

