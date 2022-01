POL-ESW: Pressebericht 26.01.2022 -2

Polizei Eschwege

Pressebericht 26.01.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Heckscheibe von Pkw Smart eingeschlagen; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagvormittag ist der Eschweger Polizei gegen 11.20 Uhr ein geparkter Pkw Smart mit eingeschlagener Heckscheibe in der obersten Etage des Parkhauses am Eschweger Stadtbahnhof gemeldet worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand, schlugen die Unbekannten zunächst die Heckscheibe ein und durchwühlten das Fahrzeug im Anschluss nach wertvollen Gegenständen. Bislang steht allerdings noch nicht fest, ob die Diebe auch Wertsachen mitgehen ließen. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Am Brauhaus" in Eschwege haben Unbekannte am Dienstagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr einen in einer Parkreihe geparkten grauen Ford Edge im Bereich der Fahrertür zerkratzt. Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Die Polizei in Eschwege ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Kleintransporter fängt Feuer im Motorraum; technischer Defekt

Heute Morgen hat ein Kleintransporter auf einem Pendlerparkplatz bei Reichensachsen im Motorraum aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Der 58-jährige Fahrzeugführer aus Weißenborn bemerkte gegen 07.15 Uhr ungewöhnliche Fahrgeräusche und ein Stottern des Motors und hielt daraufhin sofort an. Kurz darauf schlugen schon Flammen aus dem Motorraum, die von Einsatzkräften der daraufhin verständigten Feuerwehr letztlich abgelöscht werden konnten. Der Motorraum ist allerdings komplett ausgebrannt, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. Der 58-Jährige wurde vorsorglich von verständigten Rettungskräften auf eine mögliche Rauchgasintoxikation untersucht, konnte aber nach kurzer Behandlung vor Ort gleich wieder entlassen werden. Der Schaden an dem Transporter beläuft sich schätzungsweise auf 10.000 Euro.

Diebstahl von Mobiltelefon und Personalausweis; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben gestern Nachmittag aus der Filiale der Sparkasse in der Herrengasse in Eschwege offenbar ein Handy der Marke Samsung (Modell A 51) und einen Personalausweis mitgenommen. Der Stehlschaden wird auf 300 Euro beziffert. Festgestellt wurde der Verlust von der Eigentümerin, die gegen 15.00 Uhr die beiden Gegenstände beim Geldabheben am Geldautomat vergessen hatte. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit 4500 Euro Schaden

In der Augustastraße in Eschwege kam es am Dienstagnachmittag gegen 17.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf hatte zunächst ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Höhe Augustastraße Haus Nr. 60 angehalten und wollte dann aus seinem Fahrzeug steigen. Als der Mann die Autotür öffnete, streifte eine 86-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau die geöffnete Fahrzeugtür. Die Seniorin war auf der Augustastraße aus Richtung Max-Woelm-Straße kommend in Richtung Reichensächser Straße unterwegs. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von 1000 Euro am Auto des Mannes. Der Wagen der Frau wurde mit 3500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Die Schuldfrage ist noch nicht abschließend geklärt, da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang des Unfalls machten.

