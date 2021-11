Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Ehrstädt: Erste Ermittlungsergebnisse nach dem tödlichen Absturz eines Ultraleichtflugzeuges am 07.11.2021

Sinsheim (ots)

Am 07.11.2021 stürzte ein Ultraleichtflugzeug in Sinsheim-Ehrstädt ab. Hierbei verunglückte der 20-jährige Pilot tödlich. Die Obduktion des Leichnams ergab keine Hinweise auf körperliche Mängel als Unfallursache. Wieso der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Pilot mit seinem Flugzeug verunglückte, bedarf weiterer Ermittlungen. Diese werden intensiv von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung geführt.

