Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Falsche Wasserwerker erbeuten leere Geldkassetten

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag verschafften sich zwei Unbekannte Zutritt in eine Wohnung eines 79-Jährigen in der Gehart-Hauptmann-Straße. Die Männer gaben sich gegen 14:45 Uhr als angebliche Mitarbeiter der Wasserwerke aus. In der Wohnung des Seniors entwendeten die Täter dabei zwei Geldkassetten - diese waren glücklicherweise leer. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen oder weiteren Geschädigten. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: 1.1,80 m groß, kurze schwarze Haare, glatt rasiert, dunkelblauer Pullover, dunkelgraue Arbeitshose 2.1,70 m groß, dunkel gekleidet

Wer hat verdächtiges beobachtet oder wurde ebenfalls angesprochen? Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen unter 0621 33010 an die Ermittler.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell