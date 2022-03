Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg - 23.03.2022

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherungsschutz

Am 22.03.2022, gegen 17.15 Uhr, bemerkte eine Streife des PK Bad Harzburg ein Kleinkraftrad in der Nordhäuser Straße, welches diese mit auffallend hoher Geschwindigkeit befuhr. In einer anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs deutlich überschritten wurde. Weiterhin wurde ein fehlender Pflichtversicherungsschutz ermittelt. Der Fahrzeugführer, ein 34jähriger Mann aus Braunlage, war auch nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. In der Konsequenz seines Handelns wurde ihm vor Ort die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich wurden strafrechtliche Ermittlungen hinsichtlich mehrerer Straftatbestände eingeleitet.

Conrad, POK

