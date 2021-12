Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Bus gesucht

Meckenheim (ots)

Einen Schaden an Fassade und Regenrinne (Fallrohr) bemerkte der Besitzer eines Hauses in der Hauptstraße am Donnerstagmittag (2. Dez., 12:30 h). Die Polizei fand an der Unfallstelle ein Spiegelgehäuses, das zu einem Bus/Linienbus gehören dürfte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem rot-weißen Bus/Linienbus, dessen Fahrer nach dem Unfall einfach weitergefahren ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell