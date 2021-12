POL-PDNW: Mit entstempelten Kennzeichen unterwegs

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 02.12.21 wurde ein VW Passat mit seinem 35-jährigen Fahrer gegen 16:30 Uhr in der Maximilianstraße einer Kontrolle unterzogen, nachdem festgestellt worden war, dass auf dem PKW entstempelte Kennzeichen montiert waren. Wie sich herausstellte waren die Kennzeichen auch in gestempelter Form nie auf dieses Fahrzeug zugelassen. Auch bestand zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Haftpflichtversicherung für das Auto. Der Fahrer wollte nicht weiter zu den Hintergründen seines Handelns einlassen. Ihm droht eine Verurteilung wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell