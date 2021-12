Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Vollsperrung der L525

Wachenheim (ots)

Am 01.12.2021 gegen 18:00 Uhr kam es auf der L525 zu einem Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Demnach befuhren ein 52-Jähriger aus Friedelsheim und ein 54-Jähriger aus Bad Dürkheim mit ihren PKW die L525 von Friedelsheim kommend in Richtung Wachenheim. Eine 67-jährige Friedelsheimerin befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung und kam, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, von der Fahrbahn ab in den Gegenverkehr. Die entgegenkommenden Fahrzeuge konnten eine Kollision durch Ausweichbewegungen verhindern, dennoch waren alle drei Fahrzeuge so beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Die L525 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell