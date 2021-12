Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle endet zu Fuß

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.12.21 gegen 13:15 Uhr wurde in der Weinstraße Süd ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Dürkheim mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer lediglich eine Kopie eines aus dem portugiesischen übersetzten Führerscheins vorzeigen konnte. Die erforderliche Fahrerlaubnisklasse zum Führen des PKW war dieser Übersetzung nicht zu entnehmen, sodass davon ausgegangen werden musste, dass das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt wurde. Im Rahmen weiterer Ermittlungen erhärtete sich dieser Verdacht - der 58-jährige besucht derzeit eine Fahrschule, hat jedoch die erforderlichen Prüfungen noch nicht abgelegt. Es wurde daher ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet - den Heimweg trat der Mann zu Fuß an.

