POL-UL: (GP) Göppingen - Opfer stellt Täter

Nicht lange währte die Flucht eines Mannes nach einem Unfall am Dienstag in Göppingen.

Kurz nach 8 Uhr hatte eine 32-Jährige ihr Auto in der Hauptstraße geparkt. Sie ging für einen schnellen Einkauf in ein Geschäft. Ihre Tochter blieb derweil im Wagen zurück. Die bemerkte, wie ein anderes Fahrzeug den Wagen rammte und weg fuhr. Das erzählte sie ihrer Mutter, als sie zurückkam. Die Tochter wusste auch, in welche Richtung der Verursacher flüchtete. Die Mutter fuhr sofort hinterher und traf in der Schulstraße auf den mutmaßlichen Unfallverursacher. Dann verständigte sie die Polizei. Die ermittelt jetzt gegen 40-Jährigen, der den Unfall verursacht haben soll. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Höhe der Schäden an den Fahrzeugen steht bislang nicht fest.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

