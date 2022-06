POL-PPMZ: Mainz - Schillerplatz - Erste Mainzer Entenrampe

Nierstein / Nieder-Olm (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden gleich zwei Supermärkte in Nierstein und Nieder-Olm Ziel eines Einbruchs. In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00:50 Uhr schlugen drei unbekannte Täter die Haupteingangstür eines Lebensmittelgeschäfts in der Spielbergstraße in Nierstein ein und verschafften sich so Zutritt zum Ladeninneren. Im ...

mehr