POL-PPMZ: Überfall auf Lebensmittelgeschäft

Mainz-Neustadt (ots) - In der vergangenen Nacht brannte erneut eine Mülltonne im Bereich der Mainzer Neustadt. Gegen 00:30 Uhr wurde über Notruf der Brand in der Goethestraße gemeldet. Die brennende Mülltonne konnte von der alarmierten Mainzer Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass keine anderen Gegenstände oder Gebäude in Mitleidenschaft gezogen oder Personen verletzt wurden. Die Polizeiinspektion Mainz 2 ist ...

