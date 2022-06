Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße

Mainz (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Erwachsener kam es in der gestrigen Nacht vor einem Döner Imbiss in der Bahnhofstraße.

Eine fünfköpfige Gruppe junger Männer suchte offenbar mit mehreren jungen Erwachsenen, die sich vor dem beliebten Imbiss aufhielten, Streit. Zielstrebig bewegten sie sich gegen 03:10 Uhr auf die dort stehenden Männer und Frauen im Alter zwischen 22 und 25 Jahren zu. Aus bislang ungeklärten Gründen griffen die Täter mit Schlagringen und Flaschen bewaffnet zwei der jungen Männer an und flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen.

Die beiden 22-jährigen Geschädigten erlitten durch den Angriff Schnittverletzungen im Kopfbereich und wurden noch vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Für einen der Geschädigten endete der Abend aufgrund einer zusätzlichen Platzwunde und einer blutigen Lippe in einem Mainzer Krankenhaus.

Durch Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte eine verdächtige Person festgestellt werden, die im späteren Verlauf durch Zeugen als einer der Täter identifiziert werden konnte. Ermittlungen zu den übrigen, noch unbekannten Tätern, werden derzeit durch die zuständige Polizeiinspektion geführt. Den Männern droht nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell