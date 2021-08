HZA-M: Neue Nachwuchskräfte für das Hauptzollamt München - Willkommen im "Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland

Hauptzollamt München

Neue Nachwuchskräfte für das Hauptzollamt München - Willkommen im "Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland

München

Bundesweit beginnen am 01. August rund 2.200 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll, 51 davon beim Hauptzollamt München.

In der Laufbahn des mittleren Dienstes absolvieren die Berufseinsteiger eine zweijährige Ausbildung. Die Nachwuchskräfte des gehobenen Dienstes starten parallel in ein dreijähriges Studium. Die Ausbildung beider Laufbahnen ist dabei jedoch nicht nur auf die Theorie beschränkt. Durch die in die Ausbildung integrierten Praxisphasen können die Nachwuchskräfte das an den zolleigenen Bildungszentren erworbene Wissen praktisch umsetzen. In verschiedenen Abteilungen des Ausbildungshauptzollamts und bei nahe gelegenen Zollämtern bekommen sie somit optimale Einblicke in ihre spätere Arbeit beim Zoll.

"Nach dem Abschluss Ihrer Ausbildung erwartet Sie eine spannende Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Die Einsatzmöglichkeit reicht hier von Kontrollen am Münchner Flughafen, der Sachbearbeitung, bis hin zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit", erklärt Frau Dr. Nusser, Leiterin des Hauptzollamts München, ihren neuen Schützlingen im Einführungspraktikum.

Durch die Einstellung beim Zoll erwartet die Nachwuchskräfte nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz, sondern auch ein abwechslungsreiches und spannendes Tätigkeitsfeld, in dem sie u.a. für den Schutz der Verbraucher, die Sicherung von Steuereinnahmen und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten. Für eine Einstellung zum 01. August 2022 können sich Interessierte noch bis zum 15. September 2021 beim Hauptzollamt München bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") an.

Ansprechpartner für die Ausbildung / das Studium beim Zoll: Hauptzollamt München Konrad Preissinger Telefon: 089 / 5995 - 2402 E-Mail: bewerbung.hza-muenchen@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

