POL-PPMZ: Mainz-Finthen - Polizeieinsatz nach Streit in Wohnung sorgt für Aufmerksamkeit

Weil Einsatzkräfte die besondere Schutzausstattung mit Helmen anlegten, sorgte ein Polizeieinsatz in den frühen Morgenstunden im Sertoriusring in Mainz- Finthen für Aufmerksamkeit. Gegen 07:00 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein Streit in einer Wohnung gemeldet, bei welchem der Anrufer angab eine Waffe zu besitzen und dem Wohnungsinhaber mit Gewalt drohte. Da der Anrufer keine weiteren Auskünfte geben wollte, wurden durch die Polizei vier Streifenwagen dorthin geschickt. Die Einsatzkräfte legten dort ihre besondere Schutzausstattung an, die speziell für speziell für lebensbedrohliche Einsatzlagen, wie z.B. bei Terror mitgeführt wird und begaben sich in die Wohnung. Da zu diesem Zeitpunkt bereits der Berufs- und Schulverkehr eingesetzt hatte, sorgte dies für große Aufmerksamkeit. Letztendlich konnte die Polizei klären, dass in einer Wohnung, nach einer langen Nacht, die Feiernden offensichtlich ihre Freundschaft beendet hatten und nicht mehr zusammen trinken wollten. Dies führte zu dem Notruf. Die Absuche in der Wohnung und in der unmittelbaren Umgebung führte zu keinem Ergebnis. Eine Waffe konnte nicht aufgefunden werden. Der 29-jährige, amtsbekannte Anrufer erhält eine Anzeige wegen Bedrohung. Der Einsatz wurde im Anschluss beendet.

