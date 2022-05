Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Werkzeugraum der "Flotten Lotte"

Mainz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in den Werkzeugraum der Kindereisenbahn "Flotte Lotte" des Mainzer Volksparks.

Vermutlich mittels Bolzenschneider wurden in der vergangenen Nacht die Schlösser zu den Garagen der Kindereisenbahn aufgebrochen. Dadurch gelang es den unbekannten Tätern in den Werkstattraum zu gelangen, den sie durchwühlt zurückließen.

Neben diversem Werkzeug und Fahrzeugbatterien wurde auch ein schwarzer Handwagen entwendet, mit dem vermutlich das Diebesgut vom Tatort wegtransportiert wurde.

Täterhinweise liegen der Polizei aktuell nicht vor.

Die Kindereisenbahn ist seit Jahrzehnten Publikumsmagnet im Mainzer Volkspark und hat schon viele Generationen glücklich gemacht. Der Betreiber kümmert sich seit Jahren mit großem, persönlichen Engagement darum und sucht zum Teil in ganz Deutschland nach Ersatzteilen um die Bahn am Laufen zu halten. Er will den weiteren Betrieb trotz Diebstahl fortführen.

_____

Zeugenaufruf:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

