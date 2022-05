Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Versuchtes Tötungsdelikt, Streit zwischen Brüdern endet mit Haft

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag kommt es in der Mainzer Neustadt, gegen 15:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern. Die 42 und 38 Jahre alten Brüder geraten in der elterlichen Wohnung zunächst in einen verbalen Streit. Es besteht nunmehr der Verdacht, dass im Verlaufe des Streits der ältere Bruder den jüngeren mit einem Messer an Kopf, Oberkörper und Unterkörper erheblich verletzt hat. Dieser flüchtet daraufhin aus der Wohnung und wird zunächst von seinem Bruder verfolgt. Mehrere Zeugen melden dies der Polizei über Notruf. Diese nimmt kurze Zeit später den Tatverdächtigen in der Leibnizstraße fest. Der Bruder wird erstversorgt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Das Messer wird durch die Polizei sichergestellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz erlässt die zuständige Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mainz am Sonntag einen Haftbefehl. Der Beschuldigte wird in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen der Tat oder des Geschehens in der Mainzer Neustadt werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mainz zu melden, Tel. 06131-653633.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell