POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 24. April 2022:

Cramme: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Freitag, 22.04.2022, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Am Freitagnachmittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde eine Bushaltestelle im Bereich Breite Straße, Ecke Schulweg in Cramme beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei eine 210 cm x 120 cm große Glasscheibe durch unbekannte Täter komplett zerstört. Der entstandene Schaden beträgt circa 1000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schladen (05335/929660) oder an die Polizei Wolfenbüttel (05331/9330).

Sambleben / Eitzum: Verkehrsunfall, ein verletzter Motorradfahrer

Samstag, 23.04.2022, 23:00 Uhr

Am Samstag, gegen 23:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 11 zwischen Sambleben und Eitzum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt wurde. Der 16-jährige aus dem Landkreis Helmstedt kam in einer Linkskurve, aus bislang unbekannter Weise, von der Fahrbahn ab und prallte mit seiner 125er KTM gegen einen Baum. Dabei erlitt er eine Verletzung am linken Arm und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Leichtkraftrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der KTM, dem Baum und der Fahrbahn wird auf circa 4000 Euro geschätzt.

