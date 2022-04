Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine für den Bereich Peine vom 23.04.2022

Peine (ots)

Diebstahl eines Katalysators

In der Zeit vom 19.04.22, 20:30 Uhr bis zum 20.04.22, 16:00 Uhr, kam es in Vechelde in der Burgstraße zum Diebstahl eines Katalysators. Bislang unbekannte Täter entwendeten den Katalysator von einem geparkten BMW, es entstand Schaden in Höhe von 500 Euro.

Diebstahl einer Geldbörse

Am 22.04.22 gegen 13 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Vöhrumer Straße in Peine. Die Geldbörse einer 81jährigen wurde dort durch unbekannte Täter entwendet und nach der Entnahme des Bargeldes im Regal abgelegt.

Wucher

Am 21.04.22 gegen 08:30 Uhr kam es in Wendeburg zu einem Fall von Wucher. Eine 78jährige hatte einen Sanitärnotdienst gerufen. Für die geleistete Arbeit zahlte die Geschädigte sofort 1200 Euro, ein Kostenvoranschlag von 10 000 Euro war ausgestellt worden.

Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 21.04.22, 09:00 Uhr und dem 22.04.22, 08:15 Uhr kam es in der Peiner Straße in Wendeburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ein geparkter VW Passat touchiert. Es entstand Schaden in Höhe von 1200 Euro.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am 22.04.22 zwischen 15:45 und 19:19 Uhr. Ein geparkter Mercedes wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell