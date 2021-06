Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach PKW-Diebstahl in Untersuchungshaft

Neustadt / Haßloch (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der PI Neustadt und PI Haßloch

Der Eigentümer eines Pkw erstattet am 30.05.2021 gegen 12:00 Uhr Strafanzeige bei der Polizei Neustadt, da sein Pkw entwendet wurde. Das Fahrzeug hatte er einem Bekannten ausgeliehen. Dieser stellte wie vereinbart das Fahrzeug nach Gebrauch vor der Post in Neustadt ab und warf den Schlüssel in den Briefkasten des Fahrzeugbesitzers. Allerdings konnte der Fahrzeugbesitzer weder Fahrzeugschlüssel noch Fahrzeug vorfinden. Gegen 20:50 Uhr wurde die Polizei Neustadt nach Lachen-Speyerdorf gerufen, da dort drei Jugendliche in einem Fahrzeug einen Joint rauchen würden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass es sich bei diesem Fahrzeug um den am Nachmittag gestohlenen Pkw handelt. Das Fahrzeug konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden, allerdings erhielten die Beamten einen Hinweis auf einen der drei Jugendlichen die im Fahrzeug waren. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem 16-Jährigen, der dann auch im Rahmen der Fahndung in Lachen-Speyerdorf mit den beiden anderen Jugendlichen in dem gestohlenen Fahrzeug angetroffen wurde. Er händigte den Beamten den zugehörigen Fahrzeugschlüssel aus. Der 16-Jährige kam an den Fahrzeugschlüssel, da er scheinbar regelmäßig an Briefkästen vorbeiläuft und schaut, ob er brauchbare Gegenstände findet die er dann aus den Briefkästen holt. In diesem Fall fiel ihm der Fahrzeugschlüssel in die Hände und er suchte die Umgebung nach dem dazugehörenden Fahrzeug ab und fand es auch.

Ermittlungen nach Strafanzeigen bei der Polizeiinspektion Haßloch führten durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen und Zeugenbefragungen u.a. auf die Spur des 16-Jährigen, der bei den beiden Einbrüchen in der vergangenen Woche in die Edeka- und den Penny-Märkte involviert war. Der 16-Jährige, ein weiterer 16-Jähriger aus dem Landkreis Bad-Dürkheim sowie ein 15-Jähriger aus Ludwigshafen wurden als Täter identifiziert. Für weitere Straftaten im Bereich Haßloch werden die Jugendlichen verantwortlich gemacht. Sachbeschädigungen an einem Bagger, Beschädigung zweier Türen der Real-Schule-Plus und Schäden an einem Pkw sowie mehrere Diebstähle und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gehen auf das Konto der drei Jungs, die für die Polizei keine Unbekannten sind. Die Taten wurden überwiegend eingeräumt.

Der Jugendliche wurde am 31.05.2021 beim Amtsgericht Frankentahl vorgeführt und kam auch aufgrund seiner Vorgeschichte in Untersuchungshaft.

