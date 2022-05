Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeine Diebstahlmasche - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es in Mainz im Bereich der Malakoff-Terrasse zu einem eher außergewöhnlichen Fahrraddiebstahl.

Ein 11-jähriger Junge fuhr am gestrigen Nachmittag gegen 17:20 Uhr gemeinsam mit seinen Freunden im Bereich der Malakoff-Terrasse Fahrrad. Hier wurde er durch einen ihm unbekannten Mann angesprochen, der dem Jungen vorgaukelte sich ein ähnliches Fahrrad kaufen zu wollen. Um sicher zu gehen, dass das graue Mountain-Bike der Marke "Canyon" auch etwas für ihn ist, bat er um eine kurze Probefahrt. Als Pfand hinterließ der unbekannte Mann einen Rucksack, in dem auch angeblich sein Handy sei. Kurz darauf stieg der Täter auf das hochwertige Fahrrad und fuhr davon. Zurück kam der Mann jedoch nicht mehr. Trotz unmittelbarer Nachfahrt der Freunde des Geschädigten und eingeleiteter Fahndung der informierten Polizeibeamten, konnten weder Täter noch das entwendete Fahrrad in der Umgebung festgestellt werden. Der abgegebene Rucksack war entgegen der Angaben des Täters leer. Er wurde zwecks Spurensicherung durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt. Zur Beschreibung des Täters liegen der Polizei folgende Informationen vor:

- Mann - Glatze und Bart - Trug zum Tatzeitpunkt ein dunkles T-Shirt und eine braune Jeans

Glücklicherweise war dem 11-Jährigen die Rahmennummer seines Mountain-Bikes bekannt, sodass dieses im System der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben werden konnte. Sollte das Fahrrad also irgendwo wiederauftauchen, kann es durch die erfolgte Fahndungsausschreibung seinem Besitzer wieder zugeordnet werden.

Die Polizei weist darauf hin, persönliche, insbesondere hochwertige Gegenstände nicht leichtgläubig an Fremde "auszuleihen". Ob es sich hierbei um eine neue Masche von Fahrraddieben handelt ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell