POL-PPMZ: Sachbeschädigungsserie an PKW

Mainz (ots) - Am Samstagnachmittag kommt es in der Mainzer Neustadt, gegen 15:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern. Die 42 und 38 Jahre alten Brüder geraten in der elterlichen Wohnung zunächst in einen verbalen Streit. Es besteht nunmehr der Verdacht, dass im Verlaufe des Streits der ältere Bruder den jüngeren mit einem Messer an Kopf, ...

mehr