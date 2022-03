Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch in Schule

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein Schulgebäude an der Juliusstraße ein. Um in einen der Klassenräume zu gelangen, warfen die Täter ein Fenster ein. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell