Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Buningweg/Werkzeuge und Pedelec gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus einer Garage stahlen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (25.3.) ein Pedelec sowie mehrere Werkzeuge. Ein zweites Pedelec hatten die Diebe zum Abtransport bereit gestellt. In die Garage gelangten die Diebe durch eine unverschlossene Nebentür. Mit dieser Vorgehensweise, Eindringen durch eine unverschlossene Nebentür, gelangten in den vergangenen Wochen mehrfach Unbekannte in Garagen und entwendeten hier hochwertige Pedelecs und Werkzeuge. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell