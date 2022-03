POL-COE: Darfeld, Höpingen/Motorrollerfahrer fällt bei Geschwindigkeitskontrolle auf

Coesfeld (ots) - In der Coesfelder Bauerschaft Stevede haben Unbekannte das Kupferdach der Hasenkapelle gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 0.00 Uhr am Dienstag (22.03.22) und 11 Uhr am Mittwoch (23.03.22). Die Kapelle ist lediglich durch mehrere Land- und Forstwirtschaftswege erreichbar. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte ...

mehr