Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen VW Sharan auf einem Parkplatz an der Walter-Sauer-Straße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden an dem VW beträgt 1.400 Euro.

Gladbeck

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagvormittag kam es zu einer Unfallflucht durch einen unbekannten Autofahrer an der Erlenstraße. Beschädigt wurde ein Citroen Jumper. An der kompletten linken Fahrzeugseite sind Beschädigungen zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Haltern am See

Am Donnerstagnachmittag beschäigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Audi A2 auf einem Parkplatz an der Koeppstraße. Hinweise auf einen Unfallverursacher liegen nicht vor. Das Auto ist hinten links am Radkasten beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

