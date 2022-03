Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Einbruchsschutz hat Wirkung gezeigt

Recklinghausen (ots)

Auf der Buchenstraße wollten unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einbrechen. Die Täter kletterten über einen Zaun in den Garten und versuchten dann, mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln. Weil die Wohnung mit zusätzlichem Einbruchsschutz (Pilzkopfverriegelungen) ausgestattet ist, scheiterten die Täter - und flüchteten ohne Beute. Der Einbruchsversuch wurde am Donnerstag festgestellt, die Tat selbst kann aber schon länger her sein. Wer dort in vergangenen Tagen etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Die Erfahrung zeigt, dass Einbrecher in den meisten Fällen schnell irgendwo einsteigen wollen. Deshalb unser Rat: Machen Sie es den Tätern so schwer wie möglich und statten Sie Ihr Zuhause mit Zusatzsicherungen aus. Welche es gibt und weitere Informationen zum Thema Einbruchsschutz bekommen Sie von unserem Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz. Dort können Sie sich kostenlos beraten lassen. Machen Sie gerne einen Termin aus unter Tel. 02361/55-3344.

Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell