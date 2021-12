Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte

Frankfurt a.M. : Festnahmen nach Tötungsdelikt in Hessen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Donnerstag nahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Osnabrück zwei Personen fest, die im Zusammenhang mit einem vollendeten Tötungsdelikt in Hessen stehen sollen. Die Festnahme erfolgte im öffentlichen Raum, genauer im Kreisverkehr Sutthauser Straße / Holzhauser Straße in Georgsmarienhütte-Holzhausen.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/5110450

Für Rückfragen bitte:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle Telefon: 069/755-82110 Fax: 069/755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell