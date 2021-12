Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: 52-jährige Radfahrerin nach Dooring-Unfall leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 10.05 Uhr, befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Fahrrad den Geh-und Radweg der Sutthauser Straße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 53 näherte sich die Zweiradfahrerin einem Fiat 500, der auf einem dortigen Seitenstreifen parkte. Plötzlich öffnete ein Mitfahrer des Kleinwagens die rechte Fahrertür, die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der geöffneten Beifahrertür. Dabei zog sich die Osnabrückerin leichte Verletzungen zu. Die Verletzte wurde nach einer ambulanten Versorgung im Krankenhaus entlassen. An den Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden.

