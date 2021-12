Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gaststätteneinbruch in der Kommenderiestraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist eine Gaststätte in der "Kommenderiestraße" in Visier von Unbekannten geraten. Die Täter verschafften sich zwischen 3.30 Uhr und 8.30 Uhr Zutritt zu dem mexikanischen Restaurant an der Ecke zur "Süsterstraße" und durchwühlten auf der Suche nach Wertgegenständen diverse Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Es ist unbekannt, ob die Diebe tatsächlich etwas erlangt haben. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen.

