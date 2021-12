Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: 25-Jährige bei Unfall auf dem Lutterdamm lebensgefährlich verletzt

Ostercappeln (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, befuhr eine 25-Jährige mit ihrem VW den "Lutterdamm" von Ostercappeln kommend in Richtung Bramsche/Kalkriese. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Kleinwagen vom Typ "Polo" ausgangs einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kippte auf die Seite und kollidierte schließlich mit einem Baum. Die junge Frau aus Stemwede wurde dabei unter ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierten Feuerwehrkräfte aus "Venne" und "Schwagstorf" befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen, eine Lebensgefahr kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber landete kurz an der Unfallstelle, hob wenig später jedoch ohne die Patientin wieder ab. Die Unfallstelle war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen voll gesperrt. An dem Auto der Verletzten ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell