POL-OS: Osnabrück: Unbekannte brechen in Kneipe in der Heger Straße ein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Montag ist eine Gastwirtschaft in der "Heger Straße" Ziel von unbekannten Einbrechern geworden. Die Täter verschafften sich zwischen 1.30 Uhr und 7 Uhr gewaltsam Zugang zu der Kneipe, die sich in unmittelbarer Nähe zum "Heger Tor" befindet. Im Innern nahmen die Täter aus einer Kasse Bargeld an sich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

