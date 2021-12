Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in der Falkenstraße - Unbekannte schlugen Fenster an Einfamilienhaus ein

Osnabrück (ots)

In der Falkenstraße machten sich in der Zeit vom Samstagmittag (13 Uhr) und Montagmorgen (09.00 Uhr) ein oder mehrere unbekannte Personen an einem Wohnhaus zu schaffen. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Täter in das Objekt nahe der Berliner Straße. Sie durchwühlten die Räume des Erdgeschosses nach Diebesgut und nahmen sowohl Bargeld als auch ein Tablet an sich. Sogar ein Sparschwein blieb nicht verschont und wurde geplündert. Durch das Einstiegsfenster verließen die Einbrecher das Haus und flüchteten unerkannt vom Tatort. Beobachtungen im o.g. Tatzeitraum nimmt das Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 0540/879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell