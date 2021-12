Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Planen von 28 Lkws aufgeschlitzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Über die Feiertage (23.12.21, 18.00 Uhr bis 26.12.2021, 15.00 Uhr) machten sich unbekannte Personen an einigen Lkws einer Spedition zu schaffen. In der Spenger Straße unweit des Kreisverkehrs schlitzten die Täter bei insgesamt 20 Lkw-Aufliegern die Planen auf. Einen halben Kilometer entfernt in der Nordstraße wurden acht Fahrzeuge auf dieselbe Art beschädigt. Da sich auf den Anhängern überwiegend schwere Fracht befand war es den Tätern offensichtlich nicht möglich diese zu entwenden, sodass sie unverrichteter Dinge von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei in Melle unter 05422/920600 entgegen.

