Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Kind auf Fahrrad bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19. August 2021, um 16.32 Uhr, kam es auf der Vorhelmer Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Harsewinkel befuhr die Straße Schlenkhoffs Weg und beabsichtigte an der Einmündung zur Vorhelmer Straße nach links auf diese einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 8-jähriger Junge aus Beckum mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg der Vorhelmer Straße in Richtung Roland. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der 8-Jährige leicht verletzt wurde.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell