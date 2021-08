Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw blieb auf dem Dach liegen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 19.8.2021, 10.40 Uhr kam es auf der Hammer Straße in Ahlen zu einem Alleinunfall, bei dem sich die Fahrerin leicht verletzte. Die 23-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Landstraße von Hamm nach Ahlen und verlor in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw drehte sich und blieb in dem angrenzenden Straßengraben auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten die Ahlenerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Alleinunfall enstandene Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

