Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Ultraleichtflugzeug bei Landung verunfallt

Bohmte (ots)

Unter dem Stichwort "Flugzeugabsturz" wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montag gegen 13:50 Uhr alarmiert. Auf dem Flugplatz Bohmte-Bad Essen war die Landung eines Ultraleichtflugzeugs missglückt und die Maschine hatte ich überschlagen. Gestartet war die Maschine vom Typ "Aerospool WT-9 Dynamic" vom Flugplatz in Münster-Telgte. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der 35-jährige Pilot, ein Mann aus Nordwalde, in östliche Richtung zur Landung angesetzt. Dabei verfehlte er aus bislang unbekannten Gründen die Landebahn und setzte einige Meter neben der Piste auf. Das Fluggerät überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen, der Pilot und eine 32-jährige Frau aus Emsdetten, konnten die Maschine noch selbstständig verlassen. Nach einer Erstversorgung wurden beide Personen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 40.000 Euro. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde in Kenntnis gesetzt, erschien bislang aber nicht am Unglücksort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell