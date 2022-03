Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Bad Godesberg - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Samstag (26.03.2022) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Viktoriastraße in Bonn-Bad Godesberg ein.

Im Tatzeitraum, zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr, stiegen die Unbekannten nach dem derzeitigen Sachstand über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Zimmer nach Wertsachen. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Die hinzugezogene Polizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Kriminalkommissariat 13. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Wohnungseinbruch im Tatzeitraum beobachtet wurden, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228-15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell