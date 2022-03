POL-BN: Autotür geöffnet - 57-jährige Radfahrerin bei "Dooring"-Unfall verletzt.

Suzhou, China, 25. März 2022 (ots/PRNewswire) - GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCL SI" oder „das Unternehmen") (Shenzhen:002506), ein führendes Photovoltaik (PV)-Unternehmen in China, wird in Zusammenarbeit mit Atlas Renewable Energy, einem globalen Erzeuger erneuerbarer Energien, ein Projekt mit dem Namen Casa Blanca in Bahia, Brasilien, starten, das nach Abschluss der Bauarbeiten voraussichtlich ...

mehr