Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Bislang unbekannte Männer haben am Mittwochabend (23.03.2022) versucht, in ein Einfamilienhaus in der Helene-Weber-Straße in Vilich einzubrechen.

Nach derzeitigem Sachstand gelangten die Täter über den Garten auf das Grundstück des Hauses. Hier versuchten sie wohl, die Terrassentüre aufzubrechen. Anschließend hatten sie wohl ebenfalls versucht, die Scheibe einzuschlagen. Gegen 19:20 Uhr kamen die Bewohner nach Hause zurück und entdeckten erst eine dunkel gekleidete Person in ihrem Garten, anschließend flüchtete auch eine zweite Person in Richtung des angrenzenden Parks.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell