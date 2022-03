Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf - Einbrecher kamen am Nachmittag - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Unbekannte brachen am Donnerstag (24.03.2022) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Turmstraße ein.

Gegen 18 Uhr stellte die Bewohnerin den Einbruch bei ihrer Rückkehr fest. Sie hatte ihre Wohnung gegen 16 Uhr verlassen. In der Zwischenzeit war es den Tätern gelungen, die Wohnungseingangstür aufzubrechen und in die Räume einzudringen. Diese wurden nach möglichen Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Anschließend konnten die Einbrecher flüchten. Die Ermittlungen zu Art und Umfang des Diebesguts dauern derzeit noch an.

Ein Zeuge hatte gegen 17 Uhr zwei Frauen im Bereich des Hauseingangs bemerkt, die er nicht zu einer der Wohnungen zuordnen kann. Beide können bisher nur als maximal 20 Jahre alt und mit dunklem Haar beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen oder kann weitere Hinweise zu den beiden beschriebenen Frauen geben? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell